Італійський лоукостер Ernest Airlines скасував частину рейсів з України

Італійський авіаперевізник Ernest Airlines за останні два дні скасував одразу кілька рейсів із українських аеропортів "Жуляни" ("Київ" імені Ігоря Сікорського), Львів та Одеса.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з онлайн-табло аеропортів, 5 січня лоукостер не виконав рейс EG 544 з Одеси в Рим, а 6 січня скасував рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

За даними flightradar24.com, з чотирьох літаків, які входять до флоту Ernest Airlines, відразу два відправились в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукостера.

"29 грудня 2019 року Авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року і заборонила продаж квитків. Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції щодо Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів вводиться з затримкою", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Ernest Airlines заявили, що йде робота для врегулювання ситуації і відкликання рішення про призупинення ліцензії.