Mercedes-Benz через дефект відкличе 744 тисячі авто вироблених за 10 років

Німецький автовиробник Daimler AG заявив, що відкличе у США 744 тисячі автомобілів Mercedes-Benz через дефект розсувного скляного даху авто.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Кампанія розпочнеться 14 лютого. Вона стосуватиметься автівок різних моделей класів C, CLK, CLS і E, що були випущені з 2001 до 2011 року.

Автовиробник зазначив, що кріплення між скляною панеллю та рамою зсувного даху може послабнути.

Таким чином панель може від'єднатися та загрожувати пасажирам і автомобілям, що їдуть позаду. Автовиробник має перевірити кріплення та за необхідності замінити його.

Також власники авто, які за власний кошт ремонтували кріпленням люку, можуть вимагати у Daimler відшкодування цих коштів.





