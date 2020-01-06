Заборона Uber у Стамбулі, викликала бум нелегальних таксі

Нелегальні таксі все більше розповсюджуються в Стамбулі після заборони Uber.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на видання Hurriyet..

Понад 5000 піратських таксі працюють у найбільшому місті Туреччини, спілкуючись із клієнтами через WhatsApp, заявляє видання посилаючись на асоціацію таксі.

Повідомляється, що у місті з населенням в 15 мільйонів зареєстровано лише 17 395 ліцензованих машин, при цьому попит на дешевші, але нелегальних перевізникі зростає.

У жовтні суд у Стамбулі припинив діяльність Uber через недобросовісну конкуренцію. Суд також постановив заборонити доступ до мобільного додатку та веб-сайту Uber.

Президент Реджеп Ердоган виступив проти присутності компанії в Туреччині, порівнявши Uber з піратами.

Недостатнє покриття послугами таксі також призвело до зростання цін на ліцензії для таксистів.

За даними Kenan Ticaret, приватної компанії, що торгує ліцензіями, зараз номерний знак таксі продається за 2,1 мільйона лір (351 000 доларів), що дорожче на 55% ніж ціни на початку 2019 року.

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