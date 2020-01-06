В Україні створять єдиний портал для туристів – Кабмін
В Україні до осені 2020 року запустять єдиний туристичний портал, через який туристи зможуть отримати допомогу.
Джерело: Урядовий портал
Пряма мова прем'єра Олексія Гончарука: "Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це, звісно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу".
Деталі: У Кабміні повідомили, що єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі.
Крім того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.
Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.
Створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабінету міністрів, яку затверджено у вересні 2019 року.
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