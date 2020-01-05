"Газпром" більше не єдиний постачальник газу до Фінляндії

Російська компанія "Газпром експорт" - дочірнє підприємство корпорації "Газпром" - перестала бути єдиним постачальником газу до Фінляндії.

Про це пише "Німецька хвиля".

З 1 січня в лад введено газопровід Balticconnector між муніципалітетом Інко на півдні Фінляндії і містом Палдіськи на півночі Естонії.

Він дозволить постачаяти до Фінляндії через Естонію газ з латвійських сховищ, отриманий, зокрема, від Норвегії, пише агентство AFP.

Споживачі і економіка регіону можуть тільки виграти "від посилення конкуренції" та транскордонної торгівлі газом, зазначив голова правління Elering Тааві Вескімягі.

"Росія - основний постачальник природного газу балтійським країнам і Фінляндії і залишиться ним", але використання сховищ Латвії дасть Фінляндії та Естонії ефективний інструмент тиску на "Газпром", вважає фахівець з економіки Маріс Кірсонс.

Будівництво трубопроводу між Естонією і Фінляндією обійшлося приблизно в 300 млн євро, ЄС надав з них понад 200 млн євро.

Природний газ надходить до Фінляндії з Росії понад 40 років. У 1971 році був підписаний перший контракт на прокачування до 1,4 млрд кубометрів на рік.

Станом на 31 грудня 2018 року Фінляндія імпортувала близько 128 млрд кубометрів російського газу.

У грудні 2015 року "Газпром експорт" і фінська "Газум" продовжили дію контракту на поставку газу до Фінляндії до 31 грудня 2031 року.

Будівництво трубопроводу Balticconnector почалося восени 2018 року. Протяжність його підводної частини становить 77 км, наземної ділянки в Фінляндії (від Інко до Сіунтіо) - 21 км, наземної ділянки в Естонії (Кийлів-Палдіськи) - 55 км.

Розрахункова потужність трубопроводу становить 7,2 млн кубометрів природного газу на добу.