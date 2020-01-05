Конфісковане майно Курченка у Харкові повернули державі - ОДА

Приміщення на території обласного спорткомплексу "Металіст" у Харкові та тренувальну базу у с.Високий, конфісковані у бізнесмена-втікача Сергія Курченка, повернули у власність держави.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА

Деталі: За даними ОДА, реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65, де розташовується стадіон, завершено, об'єкти внесено до Державного реєстру нерухомого майна.

Дослівно: "Це VIP-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо,



За розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 квітня 2018 р. майнові комплекси, конфісковані у ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації.

Наприкінці 2019 р. голова ОДА Олексій Кучер повідомив, що частина приміщень стадіону "Металіст", частина дитячої футбольної академії "Металіста", тренувальна база у с.Високому та інші об'єкти, конфісковані у Курченка, не було прийнято в управління Харківської ОДА.

За словами Кучера, фактично цим майном користувалися треті особи.

Олігарха Сергія Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".



Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців і журналістів, зокрема, про розкрадання майна держпідприємства "Укргазвидобування", організації схеми незаконного ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів.



Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено в розшук.



Журналісти знайшли документи, що викривають схеми Курченка для ухилення від оподаткування. Внаслідок цих схем Україна, за їхніми даними, втратила $1 млрд доходу.



Українська правда