У Польщі виявили нові спалахи пташиного грипу
В Люблінському та Великопольському воєводстві Польщі виявлено нові спалахи пташиного грипу.
Джерело: Головні ветеринарні лікарі обох воєводств, передає "Укрінформ"
Деталі: За інформацією ветеринарного лікаря Люблінського воєводства Павла Пьотровського, в регіоні підтверджено четвертий випадок пташиного грипу. Загалом на чотирьох фермах вже загинуло близько 40 000 птахів.
У Великопольському воєводстві вірус виявлено на фермі, де утримувалися 65 000 курей. За інформацією ветлікаря воєводства Анджея Жарнецького, тепер у регіоні перевірять 31 птахоферму.
В обох районах навколо осередків захворювання утворено 10-кілометрові зони контролю.
Нагадаємо:
Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип є причиною загибелі щонайменше 25 000 індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю.
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