Україна покращила позицію у міжнародному рейтингу кредитних ризиків

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з 7-ї до 6-ї групи країнових ризиків.

Про це у Facebook повідомляє торговий представник України Тарас Качка.

"Україну перевели з 7-ї до 6-ї групи країнових ризиків у OECD.

Це звісно дуже мало, але всі ризики пов‘язані з Україною і українськими компаніями стають меншими.

Це означає менша вартість страхування, менші ставки кредитів, більші строки і ліміти кредитних ліній", - пише Качка.

Довідка.

Класифікація країн в залежності від ступеня територіального ризику проводиться ОЕСР періодично на підставі результатів економетричної моделі, яка обробляє найновіші дані Міжнародного валютного фонду і Світового банку про фінансову та економічну ситуацію класифікованої країни, а також дані про досвід платежів експортних кредитних страхових компаній країн - учасників ОЕСР.

Країни класифікуються за 7-ма категоріям ризику, де в 7-й категорії представлені країни з найвищим рівнем територіального ризику, а в 1-й категорії - країни з мінімальним рівнем ризику.

Ризик країни включає ризик передачі і конвертованості (тобто ризик, яким уряд вводить капітал або валютний контроль, що перешкоджає перетворенню національної валюти в іноземну валюту і / або переказ коштів кредиторам, розташованим за межами країни), а також випадки форс мажору (наприклад: війна, експропріація, революція, громадянські заворушення, повені, землетруси).