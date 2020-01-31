Євроколія Львів-Польща зможе перевозити 600 тисяч пасажирів на рік
Будівництво євроколії від станції Скнилів на околиці Львова до державного кордону з Польщею (ст. Мостиська) дасть можливість збільшити пасажиропотік у цьому напрямку до 634 тис. пасажирів на рік за рахунок курсування трьох поїздів щодня.
Такі дані наводяться в "Інвестиційному атласі", оприлюдненому на сайті Кабміну
Повідомляється, що будівництво євроколії скоротить час митного контролю до чотирьох годин, а також надасть доступ залізничним підприємствам ЄС до залізничної мережі "Укрзалізниці".
Орієнтовна вартість проекту - 20,8 млн дол, очікуваний час реалізації - 2021 рік.
Крім того, в "Інвестиційному атласі" також ідеться про проект модернізації та електрифікації залізничного напрямку Ковель – Ягодин - держкордон.
Орієнтовна вартість проекту - 54,2 млн дол, очікуваний час реалізації - 2024 рік.
У разі реалізації зазначеного проекту за рахунок двох щоденних поїздів пасажирський трафік тут розраховують збільшити до 315 тис. осіб на рік
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