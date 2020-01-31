Милованов про результати перевірки "Агрофонду": Це — чиста корупця

ПАТ "Аграрний фонд" надавав недостовірну інформацію про свій фінансовий стан,попри заявлений баланс підприємства у 7,4 мільярда гривень, перевірка засвідчила, що фактичний баланс склав 2,9 мільярда гривень.

Про це сказав міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час звіту в.о. голови правління ПАТ "Аграрний фонд" Івана Баришева, повідомляє Укрінформ.

"Я попередньо подивився звіт, який мене просто вразив. На папері баланс — 7,4 млрд грн, а фактично — 2,9 млрд грн. На папері прибуток за рік — 16 млн грн, фактично - мінус 1,5 млрд грн... Це - чиста корупція", - сказав Милованов.

Він відмітив також прострочені кредити - Укргазбанку 183 млн грн, зокрем пеня та штрафи 80 млн, а також Укрексімбанку - 380 млн грн, зокрема пеня та штрафи 110 млн.

Міністр також звернув увагу на завищену на 20% ціну на наявні товарні запаси.

"Новий керівник вичищає підприємство та передає всю інформацію про зловживання та крадіжки попередників в правоохоронні органи", - написав Милованов у презентації відеозвіту.

Нагадуємо:

У жовтні 2019-го року Кабмін доручив організувати позаплановий внутрішній аудит Аграрного фонду та концерну Укрспирт, чиї очільники були звільнені напередодні.

