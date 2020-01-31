Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський попросив США скасувати мита на алюміній і сталь для українських виробників

П'ятниця, 31 січня 2020, 14:44
 

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео висловив сподівання, що США скасують мита на сталь і алюміній для українських виробників.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з Помпео.

"Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, тож ми сподіваємося на скасування цього мита для України", - підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що очікує на зростання торговельного обороту між Україною та США та на збільшення інвестицій США в економіку України.

Крім цього, український президент повідомив, що очікує на зростання торговельного обороту між США та Україною, а також на збільшення інвестицій США в українську економіку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на сталь і алюміній у 2018 році. Розмір мита на сталь - 25%, на алюміній - 10%. Пізніше окремі країни домоглися зниження мит або їх тимчасового відкладення.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США мита сталь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський запросив американців освоювати чорноморський шельф та будувати дороги 31 січня 2020, 13:37
ЄС думає створити єдиний ринок даних на противагу США і Китаю 30 січня 2020, 18:30
Центробанк США зберіг ставку та продовжить "заливати" ринки грошима 30 січня 2020, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!