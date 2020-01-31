Зеленський попросив США скасувати мита на алюміній і сталь для українських виробників

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео висловив сподівання, що США скасують мита на сталь і алюміній для українських виробників.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з Помпео.

"Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, тож ми сподіваємося на скасування цього мита для України", - підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що очікує на зростання торговельного обороту між Україною та США та на збільшення інвестицій США в економіку України.

Крім цього, український президент повідомив, що очікує на зростання торговельного обороту між США та Україною, а також на збільшення інвестицій США в українську економіку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на сталь і алюміній у 2018 році. Розмір мита на сталь - 25%, на алюміній - 10%. Пізніше окремі країни домоглися зниження мит або їх тимчасового відкладення.

Економічна правда