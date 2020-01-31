Оператор ГТС оголосив тендер на купівлю газу за 9 мільярдів

Оперетор ГТС України оголосив про початок тендеру на закупівлю 1,76 млрд кубометрів газу на 9,15 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Зазначається, що газ необхідний для забезпечення роботи газотранспортної системи та продовження транзиту російського газу до Європи через Україну.

"Ми повертаємо стандартну практику заключення угод по закупівлях газу, тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда