Оператор ГТС оголосив тендер на купівлю газу за 9 мільярдів
П'ятниця, 31 січня 2020, 13:57
Оперетор ГТС України оголосив про початок тендеру на закупівлю 1,76 млрд кубометрів газу на 9,15 мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Зазначається, що газ необхідний для забезпечення роботи газотранспортної системи та продовження транзиту російського газу до Європи через Україну.
"Ми повертаємо стандартну практику заключення угод по закупівлях газу, тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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