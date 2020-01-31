Укравтодор починає співпрацю з Bolt

Укравтодор оголосив про початок співпраці з європейською платформою для замовлення поїздок Bolt.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Це один із перших кроків державного агентства на шляху до створення відкритої мережі співробітництва із ключовими міжнародними інноваційними компаніями", - йдеться у повідомленні.

"Укравтодор - це не лише про дороги. Це про збереження життя людей, еко-відповідальність, ефективність і людську взаємодію. У компанії Bolt ми вбачаємо партнера, який сповідує вищезгадані цінності та має необхідний досвід і ресурси, щоб просувати їх спільно з нами", - заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Зазначається, що основний напрям співпраці - просвітницькі проекти, які стосуються безпеки руху, чистих узбіч, культури поведінки на дорогах, а також збору даних про актуальний стан на дорогах.

"Ми інвестуємо в Україну, вважаємо це перспективною справою та будемо розширювати своє покриття по всій країні. Саме тому співпраця з Укравтодором є для нас стратегічним партнерством, яке допоможе втілити важливі для країни проекти та покращити життя громадян", - зазначив регіональний менеджер компанії Bolt Тарас Потічний.

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Економічна правда