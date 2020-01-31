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Коронавірус: МВФ заявив про готовність надати допомогу Китаю

П'ятниця, 31 січня 2020, 09:32
 

Міжнародний валютний фонд високо оцінює зусилля китайсбької влади щодо боротьби з новим типом коронавірусу та заявив про гтовність надати Китаю і іншим країнам допомогу у подоланні наслідків поширення вірусу.

Про це заявив представник фонду Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на китайську газету "Женьмінь жибао".

"МВФ готовий допомогти країнам впоратися з економічними наслідками нового коронавірусу", - заявив Райс.

За його словами, МВФ уважно стежить за ситуацією, про яку повідомили китайський уряд і ВООЗ, "але поки занадто рано оцінювати економічні наслідки спалаху хвороби".

Він додав, що ці наслідки "значною мірою залежать від темпів поширення і ступеня впливу коронавірусу" на людей.

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Нагадаємо:

Кількість загиблих від китайського коронавірусу досягла 213 осіб. 

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Раніше повідомлялось про 171 смерть від коронавірусу та 8149 випадки захворювання.

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