Коронавірус: МВФ заявив про готовність надати допомогу Китаю

Міжнародний валютний фонд високо оцінює зусилля китайсбької влади щодо боротьби з новим типом коронавірусу та заявив про гтовність надати Китаю і іншим країнам допомогу у подоланні наслідків поширення вірусу.

Про це заявив представник фонду Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на китайську газету "Женьмінь жибао".

"МВФ готовий допомогти країнам впоратися з економічними наслідками нового коронавірусу", - заявив Райс.

За його словами, МВФ уважно стежить за ситуацією, про яку повідомили китайський уряд і ВООЗ, "але поки занадто рано оцінювати економічні наслідки спалаху хвороби".

Він додав, що ці наслідки "значною мірою залежать від темпів поширення і ступеня впливу коронавірусу" на людей.

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Нагадаємо:

Кількість загиблих від китайського коронавірусу досягла 213 осіб.