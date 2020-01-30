Приміщення у "Борисполі" здали в оренду у 19 разів дорожче за стартову ціну

В аеропорту "Бориспіль" провели конкурс на оренду приміщення в митній зоні терміналу F - переможець платитиме 4,678 млн грн на місяць.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"За приміщення площею 191 кв. м, яке знаходиться в митній зоні терміналу F, розгорнулася справжня конкурентна боротьба. 12 учасників затято змагалися у чесному та відкритому конкурсі. Виграли – аеропорт і держава, як і має завжди бути. Стартова орендна плата була 243 тис 702 грн. А за результатами конкурсу вона становила 4 млн 678 тис грн на місяць.

Результат перевершив очікування у 19 разів", - написав Криклій.

"Понад 1000 доларів за м2, напевно історичний рекорд для комерційної нерухомості в Україні", - підкреслив міністр.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі в терміналах F та D. Перший конкурс був оголошений в грудні 2019 року.

Економічна правда