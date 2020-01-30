Хакери зламали сервіс, безкоштовно створений чеськими IT-шниками, взамін 16-мільйонного тендеру

Хакери зламали сервіс покупки квитків для платних доріг, які чеські програмісти зробили безкоштовно. Раніше міністр інфраструктури Чехії хотів за завищеною тендерною вартістю віддати за розробку цього софта 16 мільйонів євро, після того він був звільнений.

Про це повідомляє Novinky.cz

Незабаром після звільнення міністра власник IT-компанії Томаш Вондрачек записав онлайн-звернення де закликав IT-фахівців приєднатися до його ініціативи зі створення онлайн-сервісу самостійно.

IT-шники провели хакатон і зробили сервіс за кілька днів, незабаром після цього почали надходити сигнали про хакерські зломи.

"У неділю о 20:57 стався витік. Помилка пов'язана з тим, що я дав розробникам мало часу і великі цілі", - сказав Вондрачек.

Вондрачек каже, що під час хакатона проводилися тести на вразливість сервера, але через стрес і обмеженості в часі програмісти могли щось упустити.

Однак він підкреслив, що коригувальні заходи були прийняті оперативно.

Повідомляється, що зараз немає ніякого ризику для потенційних користувачів.

"У нас є витік вихідного файлу, в даний час ми аналізуємо його. На даний момент я можу підтвердити, що близько 95% записів в системі були тільки для тестування", - заявив Вондрачек.

"Ми втратили дані 200-300 чоловік. У зв'язку з цим ми вже зв'язалися з Управлінням по захисту особистих даних, і ми також розглядаємо можливість подачі кримінальної заяви", - підкреслив він, додавши, що вважає витік даних кримінальним злочином

Вондрачек також підтвердив, що з неділі інтернет-магазин піддавався атакам хакерів кожен день."Ми впевнені, що через кілька тижнів ferznamka.cz стане найбезпечнішим веб-сайтом в мережі, особливо з точки зору стабільності", - додав Вондрачек.