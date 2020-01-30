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Фонд держмайна виставив на продаж 6 київських автостанцій

Четвер, 30 січня 2020, 15:33
 

Фонд держмайна виставив на аукціон акції компанії "Київпассервіс", якій належать низка автостанцій у Києві та області - вартість акцій стартує з ціни 195,94 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, передає "Слідство. Інфо".

Зазначається, що аукціон пройде 4 березня 2020 року. Покупець стане власником київських автостанцій "Дарниця", "Дачна", "Поділ", "Полісся", "Південна" та центрального автовокзалу. 

Крім цього, покупець отримає 18 станцій і вокзалів у Київській області - зокрема, у Василькові, Білій Церкві та Обухові.

Підкреслюється, що переможець аукціону зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій щонайменше на 5 років у Києві та на 15 - в області.

Також він має упродовж пів року погасити заборгованість компанії, зокрема, перед держбюджетом та невиплачені зарплати працівникам.

Крім цього, найближчі пів року новий власник не може звільняти працівників.

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Київ транспорт Фонд держмайна

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