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Авіапарк МВС поповнився ще двома гвинтокрилами Airbus

П'ятниця, 3 січня 2020, 17:04
 

3 січня в Україну прилетіли ще два одномоторні вертольоти H125 від французької компанії Airbus Helicopter, на яких виконуватимуться підготовка льотного складу та службові завдання українських прикордонників.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами першого заступника голови МВС Сергія Ярового, два вертольоти Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Протягом року в Україну прибудуть10 вертольотів Airbus Helicopters для інших підрозділів МВС.

"Сьогодні в рамках контракту з французькою компанією Airbus Helicopter ми отримали ще два вертольоти Н125. Вони виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону.

Загалом у рамках контракту ми вже отримали п'ять вертольотів Н225 для рятувальників і гвардійців. А цього року ми плануємо отримати десять вертольотів для рятувальників, гвардійців і поліції. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки", - заявив Яровий.

 



Заступник міністра Сергій Гончаров зазначив, що Держприкордонслужба обрала саме цю модель, тому що вертольоти пристосовані для того, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.

 

"Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже зі спеціальним обладнанням для спостереження. Два гелікоптери, які прибули сьогодні, використовуватимуться для підготовки пілотів-прикордонників.

Незважаючи на порівняно невеликий розмір, ця машина має велику стабільність польотів, на борт може підняти до шести членів екіпажу, відсутність вібрації у салоні, що необхідно для роботи оператора, та тривалий час перебуває у повітрі без дозаправлення", - розповів Гончаров.

Економічна правда

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