НБУ спростив порядок відкриття та закриття банківських рахунків

Національний банк спростив порядок відкриття та закриття банківських рахунків - постанови, які затверджують зміни, набирають чинності з 3 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, Національний банк встановив порядок:

1) відкриття банками спеціального рахунку для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника – юридичної особи;

2) відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника – фізичної особи (фізичної особи-підприємця).

Зазначається, що застосування такого порядку дасть можливість:

забезпечити рівні права та можливості для захисту законних інтересів кредиторів під час процесу банкрутства;

врегулювати відносини щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації;

очистити баланси банків та зберегти їх клієнтів серед активних учасників споживчого кредитування тощо.

Операції за рахунками фізичних осіб-підприємців

У разі припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:

якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;

у разі наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

Також банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребуватиме використання послуг нотаріуса.

"Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда