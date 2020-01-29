Швеція запровадить податок на пластикові пакети

У середу парламент Швеції прийняв рішення про податок на пластикові пакети, які громадяни купують у магазинах, щоб покласти в них придбані товари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал SVT.

Податок на один пакет складе 3 шведських крони (приблизно 10 євроцентів). Це призведе до того, що пластиковий пакет, ймовірно, коштуватиме від шести до семи шведських крон для клієнта.

Податок набирає чинності з 1 березня поточного року.

За даними уряду, він буде генерувати податкові надходження в розмірі 2,7 млрд шведських крон щорічно. Ці доходи повинні використовуватися для зниження податку на працю.

Шведська торгова організація промисловості має вирішальне значення, серед іншого, тому що більшість мішків використовуються для сміття та спалюються.

Водночас експерти скептичні щодо нового податку, адже його ініціатори не передбачили різницю між пакетами, які підлягають переробці, і такими, що не підлягають. Крім того, новий податок не здатний змінити поведінку споживачів, які або спалюють пакети, або викидають їх у сміття.

Європейська правда