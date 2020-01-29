У 2019 році українці задекларували майже 102 мільярди доходів — Податкова
Громадяни України у 2019 році подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан на загальну суму 101,8 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.
"Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн, що на 39% більше, ніж у 2018 році по доходах, отриманих за попередній рік", - йдеться у повідомленні.
Також зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік. Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і становила майже 494 млн грн.
"Рівень податкової культури громадян підвищується. Доказом цього є відповідні результати.
Зі свого боку, ДПС максимально сприяє інформуванню українців та забезпечує надання якісного сервісу, щоб процедура декларування була доступною та максимально зручною для всіх громадян", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.
Економічна правда
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