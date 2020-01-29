"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промисловості на 14-15%
"Нафтогаз" у лютому 2020 року знизить ціни на газ для промисловості на 14-15% залежно від умов, на яких споживачі цей газ купуватимуть.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661 — 5 208 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що у порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14% -15%, залежно від умов постачання.
Нагадаємо:
У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).
Прирівняти ціни на газ для промислових споживачів та населення раніше вимагав МВФ. В уряді заявили, що запровадження нової формули визначення ціни на газ не суперечить домовленостям з МВФ.
Економічна правда
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