"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промисловості на 14-15%

"Нафтогаз" у лютому 2020 року знизить ціни на газ для промисловості на 14-15% залежно від умов, на яких споживачі цей газ купуватимуть.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.