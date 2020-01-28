Суд арештував заступника міністра палива та енергетики часів Януковича

Вищий антикорупційний суд обрав заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Ігорю Кірюшину арешт із альтернативою застави.

Кірюшина підозрюють у причетності до розкрадання майна ПАТ "Укрнафта" та "Укргазвидобування" на суму понад 2 мільярди гривень.

Джерело: ВАКС, САП

Деталі: Кірюшина триматимуть під вартою до 6 березня. Застава, визначена суддею, становить 5 мільйонів 990 тисяч 700 гривень. Її можуть внести у будь-який момент до закінчення дії ухвали.

Крім того, ексзаступник міністра зобов'язаний не змінювати місце проживання, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу. Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Що передувало: Кірюшин був затриманий на території Грузії 25 березня 2017 року. 27 січня 2019 року його екстрадували з Грузії.

Нагадаємо:

Кірюшин був заступником міністра палива та енергетики з 2009 по 2011 роки. Згідно зі слідством, він був учасником злочинного угруповання президента-втікача Віктора Януковича.

У 2010-2014 роках замість того, щоб скраплений газ держпідприємств продавати приватним компаніям за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню, учасники угруповання перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг.

Внаслідок таких дій держава зазнала збитків на 2 млрд гривень.