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Суд скасував штраф НБУ в 14 мільйонів банку Тігіпка, регулятор оскаржить рішення

Вівторок, 28 січня 2020, 18:22
 

У грудні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення НБУ про накладення 14,38 млн грн штрафу на "Універсал Банк", Нацбанк має намір оскаржити це рішення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що у січні 2019 року регулятор прийняв рішення про накладення штрафу на "Універсал Банк" у розмірі 14,38 млн грн.

Підставою послужили порушення в сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в період з 21.01.2016 р до 06.06.2017 р були виявлені фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією близько 2,9 млрд грн.

"Зазначені фінансові операції проводились, зокрема, на підставі документів, які містять недостовірну інформацію або за відсутності будь-яких підтверджуючих документів", - йдеться у повідомленні НБУ.

Економічна правда

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НБУ суд банки Тігіпко

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