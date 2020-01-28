АМКУ обвинувачує 10 найбільших туроператорів у маніпуляціях з цінами

Київське тервідділення Антимонопольного комітету дослідило 10 найбільших українських туроператорів, і визначило, що на своїх сайтах оператори використовують власний валютний курс та, в окремих випадках, не зазначають вартість надання послуг у гривнях.

АМКУ встановило порушення у наступних туроператорів: "Пегас Туристик", "Тез Тур" , "Джоін Ап!", "Корал Тревел", "Тревел Профешнл Груп" (TPG), "Анекс Тур" , "ТТВК" (TUI), "Музенідіс тревел", "Компас Україна", "Альф".

На думку Антимонопольного комітету, такі дії містять ознаки поширення інформації, що вводить в оману споживача, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри щодо придбання послуг туроператорів.

28 січня 2020 року адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету розпочала розгляд відповідної справи.