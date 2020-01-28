Транспорт може паралізувати Київ вже в цьому році — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що, у гіршому випадку, транспорт може паралізувати Київ у цьому році, за оптимістичним прогнозом - через два роки.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Киев Vласть".

"Наше завдання - чинити тиск на тих, хто може пересісти на громадський транспорт, щоб вони це зробили. Інакше місто в певний момент просто зупиниться.

Ми екстраполювали цифри і вийшло, що Київ може бути паралізований, в гіршому випадку, в цьому році. Оптимістичний прогноз - через два роки", - підкреслив Бахматов.

"Ми в минулому році були на 13 місці в світі за заторами по рейтингу TomTom (щорічний рейтинг міст світу з найбільш завантаженими дорогами - ред.). У цьому буде ще гірше, тому що було багато ремонтів. Наше завдання - вийти з першої 20-ки цього рейтингу, бажано - піти в 50-ку", - додав радник Кличка.

За його словами, зробити це можна виключно карально-обмежувальними заходами.

"Як на вул. Шота Руставелі: до розчищення смуги громадського транспорту машини йшли зі швидкістю 5 км на годину, а зараз - 14-15 км на годину", - сказав він.

"Ми розчистили смуги руху громадського транспорту - і автобуси, тролейбуси стали працювати удвічі ефективніше. Тому що вони їздять швидше, виконують більше рейсів. Якби ми не зробили це і рахували на підставі наданих чиновниками даних, то вихід був виключно один - купувати ще більше тролейбусів і автобусів", - заявив Бахматов.

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