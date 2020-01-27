Роздрібні мережі знижують ціни на автогаз

Роздрібні мережі 27 січня знизили вартість скрапленого газу в межах 5-20 коп/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.ua.

У мережі ОККО автогаз подешевшав на 5 коп./л, до 13,29 грн / л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" знизила ціни на 6 коп./л, до 11,69-11,75 грн/л.

KLO, Chipo і Marshal знизили цінники на 20 коп./л, а такі мережі як БРСМ-Нафта, Автотранс і Motto - на 5-10 коп./л.

Середня по країні ціна знизилася на 4 коп./л, до 12,53 грн/л.

Як повідомляється, оптові ціни скрапленого газу почали знижуватися з середини грудня минулого року.

За цей період середня по Україні ціна ЗВГ на умовах самовивозу з ДПС, за даними "Консалтингової групи А-95", опустилася на 2900 грн/т або 14%, до 17 450 грн/т.

Причиною зниження цін, за словами трейдерів, стало перенасичення ринку паливом і виникнення ознак профіциту.