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НБУ купив на міжбанку 50 мільйонів доларів

Понеділок, 27 січня 2020, 16:11
 

Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанку протягом 20-24 січня становили 50 мільйонів додарів - це удвічі менше, ніж тижнем раніше.

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що усі 50 млн доларів центробанк купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

За цей же період Нацбанк продав 76,5 млн доларів, з яких 26,5 млн доларів - за найкращим курсом, а 50 млн - за єдиним курсом розміщення пропозиції (Matching).

Загалом з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становила 348 млн доларів, а продаж - 106,5 млн доларів.

Нагадаємо:

Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 13-17 січня становили 100 млн доларів.

Економічна правда

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НБУ гроші

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