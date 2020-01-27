НБУ купив на міжбанку 50 мільйонів доларів
Понеділок, 27 січня 2020, 16:11
Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанку протягом 20-24 січня становили 50 мільйонів додарів - це удвічі менше, ніж тижнем раніше.
Про це свідчать дані НБУ.
Зазначається, що усі 50 млн доларів центробанк купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
За цей же період Нацбанк продав 76,5 млн доларів, з яких 26,5 млн доларів - за найкращим курсом, а 50 млн - за єдиним курсом розміщення пропозиції (Matching).
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