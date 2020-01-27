SkyUp призупиняє рейси до Китаю через коронавірус

Авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, з 3 лютого призупиняє виконання рейсів до Китаю через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу SkyUp.

Зазначається, що польоти призупиняються з 3 лютого по 28 березня.

"Туроператор повертає своїх туристів із китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого", - йдеться у повідомленні.



"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї.

Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня. Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет", - заявили в авіакомпанії.



Туристи, які вже купили і оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру.

Економічна правда