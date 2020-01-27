Приватбанк продає за 98 мільйонів резиденцію Брежнєва у Дніпрі
Понеділок, 27 січня 2020, 14:40
Приватбанк виставив на ауціон половину адміністративно-громадського комплексу у центрі Дніпра, до складу якого входить історична будівля, відома як "будинок Брежнєва" - у ньому розміщувалася резиденція генсека КПРС.
Про це повідомляється на сайті СЕТАМ.
На торги виставили половину комплексу за адресою: Дніпро, вулиця Крутогорний узвіз, 1, загальною площею 5600 кв. м.
Зазначається, що стартова ціна лоту - 97,9 млн гривень, гарантійний внесок - 4,8 млн гривень, крок аукціону - 979,4 тисяч гривень.
На момент публікації новини заявки на участь у торгах подали 4 учасників.
Аукціон на майданчику OpenMarket призначений на 4 лютого. усі витрати, пов'язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплачує переможець аукціону.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua