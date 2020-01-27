Приватбанк продає за 98 мільйонів резиденцію Брежнєва у Дніпрі

Приватбанк виставив на ауціон половину адміністративно-громадського комплексу у центрі Дніпра, до складу якого входить історична будівля, відома як "будинок Брежнєва" - у ньому розміщувалася резиденція генсека КПРС.

Про це повідомляється на сайті СЕТАМ.

На торги виставили половину комплексу за адресою: Дніпро, вулиця Крутогорний узвіз, 1, загальною площею 5600 кв. м.

Зазначається, що стартова ціна лоту - 97,9 млн гривень, гарантійний внесок - 4,8 млн гривень, крок аукціону - 979,4 тисяч гривень.

На момент публікації новини заявки на участь у торгах подали 4 учасників.