"Південмаш" замовив в Росії алюміній на 110 мільйонів рублів

ДП "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" уклало угоду з російським ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" про постачання алюмінію на 110 мільйонів рублів або 42,90 мільйони гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані системі "Прозорро"

Деталі: У звіті про укладення договору замовник не оприлюднив марки та ціни за кілограм. Відповідно до угоди, цьогоріч поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88 724 кг.

Завод "Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України.

З 2017 року "Південмаш" уклав із "Альфа-Металл" чотири угоди про постачання російського алюмінію на загальну суму 435 млн руб (315,10 млн грн.).

В описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першої ступені ракети-носія "Antares", головним розробником якої є американська компанія "Northrop Grumman Innovation System" (колишня "Orbital Sciences Corporation"). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПЗ "Альфа-Металл" є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором – Дмитро Трищенко.

Українська правда