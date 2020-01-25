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Uber і Nissan домовилися про постачання електромобілів

Субота, 25 січня 2020, 11:09
 

Uber і Nissan підписали угоду про співпрацю по електромобілям: японський автовиробник буде постачати їх Uber.

Про це пише "Комерсант".

Nissan надасть водіям сервісу 2 тисячі повністю електричних автомобілів Leaf, вироблених в Великобританії: водії зможуть купити їх або взяти в оренду зі знижкою, розміри якої не повідомляються. Ці електромобілі будуть використовуватися для перевезень пасажирів в Лондоні.

Uber планує до 2025 року довести рівень своїх викидів в атмосферу в Лондоні до нуля - до цього моменту всі таксі Uber в місті повинні бути електричними. У Лондоні з сервісом співпрацюють близько 45 тисяч водіїв.

На початку минулого року сервіс ввів в Лондоні додатковий збір у розмірі 15 пенсів на одну милю при поїздках на автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння.

"Водії Uber рано стануть користувачами електромобілів", - говорить голова підрозділу Uber в Великобританії, Північній і Східній Європі Джеймі Хейвуд.

"Ви платите трохи більшу суму спочатку, але у вас будуть більш низькі експлуатаційні витрати", - додав він.

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компанії Uber nissan

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