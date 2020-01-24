В Іспанії запускають швидкісний "лоукост" потяг

В Іспанії в понеділок почнуться продажі квитків на нові недорогі швидкісні потяги між Мадридом і Барселоною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нові яскраво-фіолетові потяги отримали назву Avlo - ймовірно, щоб відобразити, що вони є недорогою версією дорожчих поїздів Ave.

Маршрут буде запущений протягом великоднього тижня, але в понеділок почнеться бронювання квитків за спеціальною ціною 5 євро за першу тисячу квитків, проданих кожен день протягом 10 днів.

Після цього ціна буде варіюватися від 10 до 60 євро за поїздку в 621 км між Мадридом і Барселоною.

Ціни на квитки будуть щонайменше на 25% дешевше, ніж в даний час між Мадридом і Барселоною. Потяги будуть ходити не від станції Barcelona-Sants в центрі каталонської столиці, а від нового центру в Ель-Прат-де-Льобрегат, місті-супутнику недалеко від аеропорту.

Початковий маршрут поїздів буде з Мадрида до Барселони, з п'ятьма поїздами, що йдуть в кожному напрямку кожен день.

Кожен поїзд має місткість на 20% більше, ніж у нинішніх поїздів AVE, бо в них немає вагона першого класу і вагона-ресторану. Поїзд AVE курсує між двома містами менш ніж за три години, досягаючи швидкості вище 310 км/год.

Маршрут був відкритий у 2008 році і конкурує з авіарейсами між двома містами, але вартість квитків на потязі AVE в середньому становить 98 євро в одну сторону, хоча можуть бути дешевші пропозиції, якщо бронювати заздалегідь.

Європейська правда