Пташиний грип: на Вінниччині ліквідували 108 тисяч голів птиці

У Немирівському районі Вінницької області на двох підприємствах умертвили 108 тисяч голів птиці через пташиний грип.

Джерело: Держпродспоживслужба у Вінницькій області

Дослівно: "Піддано умертвлінню 108688 голів птиці, в тому числі: з ПП "Хутір" – 108144 голів; з ТОВ "Немирів-Поділля" – 544 голови.

24 січня завершено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалась птиця, розпочато роботи з очистки та дезінфекції інших".

Деталі: Щоб виявити поширення грипу на інші птахогосподарства Вінниччини, у у птахогосподарствах 32 населених пунктів області взяли зразки крові та клоакальні змиви. Випадків захворювання не виявили.