Пташиний грип: на Вінниччині ліквідували 108 тисяч голів птиці
П'ятниця, 24 січня 2020, 19:10
У Немирівському районі Вінницької області на двох підприємствах умертвили 108 тисяч голів птиці через пташиний грип.
Джерело: Держпродспоживслужба у Вінницькій області
Дослівно: "Піддано умертвлінню 108688 голів птиці, в тому числі: з ПП "Хутір" – 108144 голів; з ТОВ "Немирів-Поділля" – 544 голови.
24 січня завершено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалась птиця, розпочато роботи з очистки та дезінфекції інших".
Деталі: Щоб виявити поширення грипу на інші птахогосподарства Вінниччини, у у птахогосподарствах 32 населених пунктів області взяли зразки крові та клоакальні змиви. Випадків захворювання не виявили.
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