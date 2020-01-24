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За 5 років показник пасажиропотоку українських аеропортів подвоївся

П'ятниця, 24 січня 2020, 17:41
 

У 2019 році позитивний тренд зростання пасажиропотоку українських аеропортів продовжився, а за останні 5 років цей показник подвоївся.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані Державіаслужби та дані, отримані безпосередньо від авіапідприємств.

Зазначається, що негативну динаміку показали аеропорти в Вінниці, Івано-Франківську та аеропорт "Київ" імені І. Сікорського, який у 2018 році був одним із лідерів з нарощування пасажиропотоку.

Водночас значну позитивну динаміку показав аеропорт у Миколаєві - це обумовлено тим, що аеропорт відновив роботу в самому кінці грудня 2018 року і, по суті, в 2019 році не було з чим проводити порівняння.

 

Аналогічно, тільки влітку 2018 року відновив роботу аеропорт Полтава, а весною 2019 року - Ужгород.

"Загальний показник пасажиропотоку всіх аеропортів представлений на основі оперативних даних Державіаслужби, а багато цифр по регіональних аеропортах ЦТС отримав безпосередньо від цих авіапідприємств.

У результаті є деяка невідповідність: на підставі інформації від регіональних аеропортів, загальна кількість пасажиропотоку перевищує представлену Державіаслужбою на 5709 чоловік", - пише ЦТС.

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авіа

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