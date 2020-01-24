Лукашенко заявив, що Путін "забув" про зниження ціни на газ для Білорусі
Російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Інтерфакс-Україна.
"Коли ми їм продавали нашу трубу белтрансгазовскую (газотранспортну систему Білорусі, в 2007-2011 роках - ред.), була чітка домовленість: нам пообіцяли, заплативши гроші (невеликі, треба сказати, вони вже їх відпрацювали практично - 5 млрд дол), вирівняти з Росією щодо ціни", - сказав він.
Лукашенко заявив, що порушував це питання під час спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним. "Минув час - забули. Нещодавно я розмовляв з президентом Росії. Я йому прямо сказав: а я це пам'ятаю", - підкреслив білоруський лідер.
"Тому ви встановлюйте свою ціну на газ, але ми будемо теж діяти, виходячи з власних інтересів, чого б нам це не коштувало", - сказав він.
Нагадуємо:
Білорусь щорічно імпортує з РФ близько 20 млрд кубометрів газу.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в 2019 ціна на газ для Білорусі становила $ 127 за 1 тис. кубометрів.
В кінці грудня 2019 року Лукашенко і Путін вели напружені переговори за цінами на газ в 2020 році.
Результатом домовленостей стало підписання пізно ввечері 31 грудня протоколу, відповідно до якого торішня ціна газу зберігається для Білорусі на два місяці - січень і лютий.
Мінськ має намір домагатися зниження ціни на газ, при цьому Лукашенко заявляв, що РФ хоче підвищити його вартість до $ 152 за 1 тис. кубометрів.
Він також підкреслив, що Білорусь хоче купувати газ за російські рублі, але РФ відповіла відмовою і вважає за краще долари в газових розрахунках.
"Ми купували і купуємо у вас (газ - ред.) за долари. Ви говорите про єдину валюту, я пропоную за російські рублі давайте торгувати. А хочеться (російській стороні - ред.) долари. Ось суть вашого валютного союзу", - сказав Лукашенко 24 грудня о інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".
"На це у них відповіді немає. Це здається дивним. Давайте газ за російські рублі, і так потихеньку підемо (до валютного союзу - ред.). Так ось - ні", - підкреслив Лукашенко.
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