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У Раді пропонують виплачувати "підйомні" українцям, які досягли повноліття

П'ятниця, 24 січня 2020, 14:14
 

У Верховній Раді пропонують створити "економічний паспорт українця", на який по досягненню 18-ти річчя будуть виплачуватися кошти з "Фонду майбутнього", який акумулюватиме 1% від реалізації всіх корисних копалин щорічно.

Відповідний законопроєкт "Про економічний паспорт українця" розміщений на сайті ВР. Ініціатором виступив представник "Слуги народу" Дмитро Костюк.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекта є припинення відтоку українців закордон та підвищення економічного рівня життя громадян.

Депутатами пропонується створити "Фонд майбутнього", на рахунках якого будуть акумулюватися кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України.

Кошти з фонду будуть нараховуватись на спеціальні особисті рахунки (економічні паспорти) для українців, народженим в Україні після 1 січня 2021 року, та які проживали на території України упродовж 18 років, і виплачуватимуться їм після досягнення ними повноліття.

"Така система вже давно діє в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кожен араб отримує від держави свій відсоток від продажу нафти. Як показує практика ОАЕ, таке рішення є дієвим і забезпечує гідний рівень життя громадянам", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Економічна правда

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