Об'єднання працівників шахт США вимагає повернути шахті Ахметова статус "порушника"

У листопаді 2019 року Об'єднання працівників шахт Америки звернулося до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Західної Вірджинії з вимогою поновити статус "системного порушника" для компанії українського олігарха Ріната Ахметова.

Про це йдеться у спільному матеріалі ГО "Центр протидії корупції", програми "Схеми" (Радіо Свобода) та "Української правди".

В позові йдеться, що Управління з охорони праці в гірничодобувній промисловості незаконно скасувало для компанії цей статус.

"Pocahontas coal company LLC" – одна з дочірніх компаній американського вугільного підприємства "United coal company", що входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова. Ця компанія з 2006 року видобуває вугілля на шахті "Affinity Mine" у Західній Вірджинії.

У 2013 році на цій шахті протягом двох тижнів загинуло двоє шахтарів. Одна з трагедій сталася через неякісні запчастини підйомника, на якому гірники спустилися під землю.

В ході розслідування трагедії управління з охорони праці встановило, що "Pocahontas coal company LLC" систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці. За результатами розслідування шахті і присвоїли статус порушника - "Pattern of Violations" (POV), який закріпився за нею на п’ять років.

Але, попри систематичні порушення й штрафи, влітку 2018 року управління з охорони праці уклало з компанією Ахметова мирну угоду й скасувало проблемний статус.

Таке рішення регулятора обурило Об'єднання працівників шахт Америки. Об’єднання подало в суд на управління праці.

"Ми подали цю скаргу, оскільки рішення управління праці є прямою загрозою для здоров’я та безпеки шахтарів в будь-якій точці США. Якщо управління, грубо ігноруючи закон, відміняє статус "порушника" і йому це зійде з рук, то воно зробить це знову. Ми хочемо впевнитися, що це не повториться", - заявило тоді Об'єднання працівників шахт Америки.

Детальніше про аварії шахтах та коксохімічних заводах Ріната Ахметова та Вадима Новинського у матеріалі: Подвійні правила: аварії на шахтах та коксохімічних заводах Ахметова в США та Україні

Економічна правда