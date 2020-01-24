Сорос інвестує сотні мільйонів доларів в боротьбу зі зміною клімату

Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос заявив, що виділить 1 мільярд доларів на створення глобального університету для боротьби з авторитарними урядами і змінами клімату.

Джерело: Bloomberg

Деталі: На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Сорос заявив, що на базі університетської мережі "Відкрите суспільство" планується запустити міжнародну платформу для навчання та досліджень. Університет буде відкрито у співпраці з підтримуваним Соросом Центрально-Європейським університетом та Бард-коледжем.

Мільярдер згадав у промові "перегріту" економіку США, домінування Facebook Inc. і авторитарне правління Сі Цзіньпіна, Нарендри Моді, Джейра Болсонаро і Дональда Трампа, якого він назвав "шахраєм і абсолютним нарцисом".

Пряма мова: "В якості довгострокової стратегії наша головна мета полягає в доступі до якісної освіти, зокрема освіти, яке зміцнює автономію особистості, розвиває критичне мислення,підкреслюючи академічну свободу.

Беручи до уваги надзвичайну кліматичну ситуацію і заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що 2020 рік і наступні кілька років будуть визначати не тільки долю Сі та Трампа, але і долю світу".

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Українська правда