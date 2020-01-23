Продати ІСД Тарути–Мкртчана росіянам допомогли Бакай і Медведчук – ЗМІ

Сергій Тарута, Віталій Гайдук, Олег Мкртчан колаж liga.net

В організації угоди з продажу українського металургійного холдингу "Індустріальний союз Донбасу" російському "Внєшекономбанку" брали участь колишній керівник Державного управління справами Ігор Бакай і глава Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук.

Про це стало відомо під час судового процесу в Лондонському арбітражі між колишніми власниками ІСД, передає Deutsche Welle.

ІСД в процесі приватизації в дев'яності роки створили бізнесмени Сергій Тарута і Віталій Гайдук. Згодом до них приєднався третій партнер – росіянин Олег Мкртчан.

Після кризи 2008 року контрольний пакет акцій ІСД в грудні 2009 року був проданий групі російських інвесторів, ключовим з яких ЗМІ називали колишнього співвласника групи "Євраз" Олександра Катуніна. Кредитором виступив російський "Внєшекономбанк", наглядову раду якого в той час очолював Володимир Путін.

На думку Тарути, номінальний власник Катунін є ширмою, а справжнім власником є ​​ВЕБ і таким чином російська держава.

Незадовго до продажу контрольного пакета росіянам Тарута і Мкртчан викупили у третього партнера – Віталія Гайдука – його 33,8% акцій за 750 млн доларів. Гроші на придбання акцій Гайдука українцям дав в кредит російський ВЕБ.

Як стало відомо в ході розгляду в Лондоні, через лічені тижні куплені у екс-партнера акції Тарута і Мкртчан продали росіянам, додавши до цього пакету по 8,1% зі своїх часток, за 2,7 млрд доларів.

У перерахунку за акцію вони отримали в рази більше – росіяни заплатили по мільярду доларів за 8 відсотків, які продав кожен з них.

Через роки Гайдук дізнався, скільки отримали від росіян його колишні партнери та в 2016 році подав позов до Високого суду Лондона. Гайдук вважає себе обдуреним і вимагає від Тарути і Мкртчана 1 мільярд доларів компенсації.

Як стало відомо з процесу в Лондоні, посередником в процесі продажу росіянам виступив колишній політик і бізнесмен Ігор Бакай.

Згідно з конфіденційним меморандумом, Тарута і Мкртчан зобов'язалися виплатити Бакаю високу комісію обсягом 8,2% від суми продажу активу на рахунок офшорної компанії в Белізі. Бакай на той момент мав дуже хороші зв'язки в Москві. У підсумку за свою успішну лобістську роботу в рамках продажу ІСД Бакай отримав 225 млн доларів.

Тарута підтвердив, що комісія була дійсно виплачена на рахунок белізького офшору, однак не зміг назвати його кінцевого бенефіціара.

При цьому виявилося, що в переговорах про майбутнє ІСД крім Бакая тоді брав участь і кум Путіна Віктор Медведчук. Під час судового процесу в Лондоні стало відомо, що Бакай і Медведчук в "Меморандумі про взаєморозуміння" закріпили за собою опціон на придбання 10% акцій ІСД.

Нагадуємо:

У 2017 році колишнього керівника Державного управління справами і екс-голову НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая затримали в Москві за звинуваченням у розкраданні 12 млн доларів.

У жовтні того ж року Арбітражний суд Московської області визнав Бакая банкрутом.

У серпні 2019 року Московський міський суд засудив Олега Мкртчана до дев'яти років колонії загального режиму.

Він визнаний винним в розкраданні понад 1 млрд рублів у російського ВЕБа.