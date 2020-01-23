Ринок електромобілів за рік виріс на 40% – федерація
У 2019 році в Україні зареєстрували 7700 електромобілів - це на 39% більше, ніж у 2018 році.
Про це повідомляє прес-служба Федерації роботодавців автомобільної галузі.
Зазначається, що у четвертому кварталі 2019 року реєстрацій було на 5% менше, ніж у попередньому кварталі.
Серед брендів на першому місці залишається Nissan, який охоплює 43% ринку.
На другому місці Tesla, яка займає 15% ринку - це майже удвічі більше, ніж у 2018 році.
Замикає топ-3 Renault з часткою ринку 10%.
Також у топ-5 Volkswagen і BMW з показниками 5% і 4% відповідно.
При підрахунку враховувалися тільки первинні і вторинні реєстрації авто, а також привезених з-за кордону. Не увійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.
Економічна правда
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