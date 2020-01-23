Ринок електромобілів за рік виріс на 40% – федерація

У 2019 році в Україні зареєстрували 7700 електромобілів - це на 39% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба Федерації роботодавців автомобільної галузі.

Зазначається, що у четвертому кварталі 2019 року реєстрацій було на 5% менше, ніж у попередньому кварталі.

Серед брендів на першому місці залишається Nissan, який охоплює 43% ринку.

На другому місці Tesla, яка займає 15% ринку - це майже удвічі більше, ніж у 2018 році.

Замикає топ-3 Renault з часткою ринку 10%.

Також у топ-5 Volkswagen і BMW з показниками 5% і 4% відповідно.

При підрахунку враховувалися тільки первинні і вторинні реєстрації авто, а також привезених з-за кордону. Не увійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Економічна правда