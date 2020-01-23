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Уряд готує онлайн-реєстр з кількістю українців

Четвер, 23 січня 2020, 13:36
 

Кабінет міністрів планує запустити єдиний реєстр з даними про чисельність населення України.

Джерело: брифінг міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова: "Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску Єдиного реєстру українців".

Деталі: За словами урядовця, він буде верифікований і наповнюватися з багатьох інших реєстрів.

З цього реєстру можна буде в будь-яку мить дізнатися чисельність населення в Україні, його статеві й вікові особливості та багато інших подробиць.

Що було раніше: У четвер уряд озвучив дані так званого електронного перепису населення. Згідно з ним, на підконтрольній українському уряду території станом на 1 грудня 2019 року мешкало 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Євген Кізілов, УП

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Україна населення Кабмін

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