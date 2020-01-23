У Києві проживає 1/10 населення України – дані уряду
Населення столиці України складає 3,7 мільйона жителів.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції в Києві.
Пряма мова: "У місті Київ мешкає 3,7 мільйона людей. До речі мене це вразило, я чомусь думав, що буде менше".
Деталі: За даними комплексної методи так званого електронного перепису, загалом в Україні (без врахування тимчасово окупованих територій та закордону) мешкає 37,3 мільйона людей.
Для оцінки чисельності населення України урядовці використовували три методи. За словами Дубілета, відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.
Що передувало: Дубілет висловився проти проведення традиційного перепису в 2020 році. Міністр зазначив, що дискусії з цього питання в уряді ще тривають. На його думку, дуже великий бюджет піде просто в нікуди (у випадку проведення традиційного перепису –ред.), бо дуже багато людей не відкривають двері.
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