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У Києві проживає 1/10 населення України – дані уряду

Четвер, 23 січня 2020, 12:53
 

Населення столиці України складає 3,7 мільйона жителів.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції  в Києві.

Пряма мова: "У місті Київ мешкає 3,7 мільйона людей. До речі мене це вразило, я чомусь думав, що буде менше".

Деталі: За даними комплексної методи так званого електронного перепису, загалом в Україні (без врахування тимчасово окупованих територій та закордону) мешкає 37,3 мільйона людей. 

 
Згідно з даними уряду, в Києві проживає на 280,1 тисячі жінок більше, ніж чоловіків

Для оцінки чисельності населення України урядовці використовували три методи. За словами Дубілета, відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

Що передувало: Дубілет висловився проти проведення традиційного перепису в 2020 році. Міністр зазначив, що дискусії з цього питання в уряді ще тривають. На його думку, дуже великий бюджет піде просто в нікуди (у випадку проведення традиційного перепису –ред.), бо дуже багато людей не відкривають двері.

Валентина Романенко, УП

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Київ населення

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