Уряд нікуди не йде, і продовжує працювати — Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нинішній уряд і сам прем’єр не планують відставок.

Про це він заявив на Українському сніданку в Давосі

"Уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати. Ми не плануємо жодних відставок, це чутки.

Навколо уряду триває багато наразі провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким некомфортно працювати в країні з чесним урядом", - сказав Гончарук.

Прем'єр наголосив, що він не планує нікуди йти і уряд буде працювати, поки є довіра від президента.

"Ми залишатимемось настільки довго, наскільки дозволятиме довіра всередині команди. Наразі з довірою проблем жодних немає.

...Я не планую нікуди йти. У нас чудові стосунки всередині команди, з президентом. У нас відмінна безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади", - зазначив він.

Нагадуємо:

15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх: наприклад, що гривня зміцнюється завдяки тому, що її сильно розгойдували перед виборами.

Вранці 17 січня стало відомо, що Гончарук написав заяву про відставку і поїхав до Офіса президента на консультації замість засідання Верховної Ради, де була передбачена година запитань до уряду.



Згодом президент Володимир Зеленський випустив відео, на якому дає Гончаруку "другий шанс" і закликає переглянути зарплати міністрів.