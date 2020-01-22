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Нефьодов отримав нового заступника

Середа, 22 січня 2020, 20:15
 

Заступником голови Державної митної служби став Денис Шендрик, який буде координувати напрямки роботи з питань митних платежів та митної вартості товарів, митного аудиту, таргетингу митних ризиків та процедур спрощення і сприяння торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Нової митниці.

Зазначається, що Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України та протягом декількох років очолював митний комітет Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо:

8 грудня офіційно запрацювала нова Державна митна служба України.

У листопаді виконуючим обов'язки Енергетичної митниці Державної митної служби призначили Андрія Хом'яка.

Економічна правда

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