Нефьодов отримав нового заступника

Заступником голови Державної митної служби став Денис Шендрик, який буде координувати напрямки роботи з питань митних платежів та митної вартості товарів, митного аудиту, таргетингу митних ризиків та процедур спрощення і сприяння торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Нової митниці.

Зазначається, що Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України та протягом декількох років очолював митний комітет Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо:

8 грудня офіційно запрацювала нова Державна митна служба України.

У листопаді виконуючим обов'язки Енергетичної митниці Державної митної служби призначили Андрія Хом'яка.

Економічна правда