Нефьодов отримав нового заступника
Заступником голови Державної митної служби став Денис Шендрик, який буде координувати напрямки роботи з питань митних платежів та митної вартості товарів, митного аудиту, таргетингу митних ризиків та процедур спрощення і сприяння торгівлі.
Про це повідомляє прес-служба Нової митниці.
Зазначається, що Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України та протягом декількох років очолював митний комітет Європейської Бізнес Асоціації.
Нагадаємо:
8 грудня офіційно запрацювала нова Державна митна служба України.
У листопаді виконуючим обов'язки Енергетичної митниці Державної митної служби призначили Андрія Хом'яка.
Економічна правда
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