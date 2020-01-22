Лише третина українців не бояться залишитися без роботи – дослідження

51% опитаних українців відповіли, що бояться втратити роботу, страх викликає перспектива залишитися без фінансового забезпечення.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова "Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки", у якому приводяться результати опитування від 6-11 вересня 2019 року.

"У сучасних умовах України перевищення попиту на ринку праці над адекватними пропозиціями дозволяє роботодавцям диктувати будь-які зручні для них

схеми працевлаштування та моделі трудових відносин.

Таким чином економічна ситуація та зростаюче структурне безробіття, що є наслідком дій уряду, а також змін у технологіях виробництва, робить можливими економію з боку роботодавця, ухилення від сплати податків та використання "сірих" схем оплати праці. Саме тому в періоди економічної нестабільності страх втратити роботу охоплює різні прошарки працездатного населення", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що лише третина українців не бояться залишитися без роботи, а 4% - не відчувають страху втрати роботи тому, що нинішня робота не подобається.

Дослідження проходило 6-11 вересня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо:

53,1% опитаних українців погодилися би працювати офіційно, але при цьому частину зарплати отримувати неофіційно – "у конверті".

Економічна правда