Половина українців згодні на зарплату в конверті – дослідження
53,1% опитаних українців погодилися би працювати офіційно, але при цьому частину зарплати отримувати неофіційно – "у конверті".
Джерело: дослідження Центру Разумкова "Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки", у якому приводяться результати опитування від 6-11 вересня 2019 року
Дослівно: "Погодилися б працювати офіційно (на основі запису у трудовій книжці або письмового договору) та отримувати частину зарплати "в конверті" 53%. 16,6% відповіли, що вони офіційно працевлаштовані і сьогодні отримують частину заробітної плати "в конверті"".
Деталі: Працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погодилися б половина опитаних: як серед роботодавців, так і серед найманих працівників, самозайнятих і непрацюючих.
Водночас соціологи відзначають, що не всі респонденти могли бути цілком відверті у відповідях, і насправді незадекларовану зарплату має значно більша частина громадян.
При цьому працювати на підставі усної домовленості погодилися б 30,8% опитаних (21% громадян повідомили, що наразі працюють без оформлення), а 51,9% опитаних заявили, що не пішли б працювати без оформлення.
Найбільше прагнення працювати в "тіньовому" секторі висловлюють самозайняті, серед яких 48,5% погоджуються працювати без офіційного оформлення. На "усну домовленість" згодні 32,5% найманих працівників і лише 20% роботодавців і працюючих співвласників.
При цьому лише 14% опитаних позитивно оцінили існування "тіньової" зайнятості, 25% байдуже ставляться до цього, а 48% українців – негативно.
Дослідження проходило 6-11 вересня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%
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