В Україні за рік зросла кількість загиблих на виробництві

У 2019 році на підприємствах України були смертельно травмовані 422 людини - це на 3,2% більше у порівнянні з 2018 роком (409 осіб).

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань праці з посиланням на дані оперативного обліку.

Водночас загальна кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась - минулого року їх зафіксували 3 876, це на 250 менше (на 6%), ніж у 2018 році (4 126 випадків).

"Найбільше нещасних випадків зі смертельними наслідками в 2019 році відбулося в АПК - 80 (на 13 більше, ніж у 2018); на транспорті - 75 випадків (на 13 менше), в соціально-культурній сфері та торгівлі - 63 (+ 5 випадків), в будівництві - 61 (на 7 більше)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найбільш безпечними галузями стали сфера зв'язку і легка промисловість - 0 і 1 смертельні випадки відповідно.

Також повідомляється, що найбільше смертельних травм на виробництві зафіксували в Києві - 52 випадки (на 13 менше, ніж у 2018) та у Дніпропетровській області - 42 випадки (на 5 менше).

Економічна правда