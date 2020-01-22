Гончарук назвав три стратегії для поліпшення інвестклімату України

За словами прем’єр-міністра Олексій Гончарука залучити більше інвестицій в Україну допоможе судова реформа, концесійні інфраструктурні проєкти та спроможні муніципалітети і громади.

Про це він розповів в у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek, передає урядовий портал.

Прем’єр виділив три головні стратегії для поліпшення інвестиційного клімату в Україні:

- верховенство права, яке гарантуватиме захист прав інвесторів.

"Як і в інших пострадянських країнах, у нас існують групи впливу, які використовували судову систему як зброю у своїх війнах один проти одного. Ці групи озброювали суди. Відтак, встановлення верховенства права є необхідною умовою залучення інвестицій в Україну.

...Я вважаю судову реформу головним завданням, і ми готові її виконати.", - підкреслює очільник уряду.

- цікаві інфраструктурні проекти, зокрема і на основі державно-приватного партнерства

"Ми вважаємо, що декілька вагомих завершених проектів зможуть надіслати правильний меседж назовні. Лише за два місяці роботи Уряду ми вже встигли провести закон про державно-приватне партнерство (ДПП), і це лише початок. Ці проекти також слугуватимуть майданчиком для тестування змін, які слід здійснити. Сподіваємось, що це зміцнить бренд України", - наголошує прем’єр.

- муніципальні проекти, де спроможні громади повинні стати реальними агентами змін.

"Найближчим часом ми завершимо реформу децентралізації і до наступного року ми плануємо мати спроможні муніципалітети та громади, здатні залучати інвесторів за сприятливих умов", - резюмує Гончарук.

Нагадуємо:

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.