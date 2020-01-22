В Україні рекордно скоротилося виробництво молока ― асоціація

У 2019 році Україна рекордно скоротила виробництво молока - до 9,69 млн тонн, або на 3,7%, українські переробники недоотримали 377,1 тисяч тонн сировини.

Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє прес-служба Асоціації виробників молока.

"Всі роки незалежності українська молочна галузь демонструє скорочення виробництва молока. Проте саме у 2019 році вперше зафіксували такі рекордні темпи падіння, коли загальний збір молока "не дотягнув" до позначки в 10 млн тонн. Причина – скорочення поголів’я дійних корів.

Так, підприємства вирізали корів через незрозумілу ситуацію із запровадженням ринку землі, неповні виплати компенсацій існуючих програм держпідтримки, а також чутки про суттєве їх скорочення у 2020. Через це деякі підприємства або повністю закрили молочний напрямок бізнесу, або максимально скоротили поголів’я, поки що низькопродуктивної худоби, для акумуляції коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наймасштабнішим скорочення виробництва сировинного молока було серед господарства населення, де падіння становило 4,6% - 339,3 тис тонн.

"Скорочення відмічалося майже по всіх регіонах, найбільше зменшили виробництво на Київщині - на 15%, на Вінниччині - 9,7%, на Запоріжжі - на 9,7%, на Миколаївщині - 9,6%, на Чернігівщині - 9,1%, на Черкащині - 8,6%, на Волині - 8,3%, на Житомирщині - 7,6%. У 2019 році загальний надій у приватному секторі становив 6,97 млн тонн", - підкреслили в Асоціації.

Серед молочно-товарних ферм скорочення виробництва було меншим - 3,7%, до 2,72 млн тонн з річними втратами 37,8 тис т.

Зниження виробництва сировинного молока відбулося у більшості регіонів країни. Найбільше структурне падіння було серед господарств Закарпаття, яке в річному вимірі сягнуло 40%.

"Але оскільки це "найбідніший" на молоко регіон - тут виробляється лише 2 тис т молока в рік, тому втрати в об’ємі 800 тон на рік не є суттєвими для загального валу. В інших регіонах частка скорочення супроводжувалась серйозними фактичними втратами: так, в Чернівецькій області виробництво зменшилося на 20%, а це - 2,8 тис т молока, у Рівненській - на 14,3%, а це 10,9 тис т", - зазначають аналітики Асоціації.

За їхніми словами, у 2020 році очікується подальше скорочення виробництва сировинного молока.

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Економічна правда